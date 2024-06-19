Украина покинула Евро-2024

Сборная Словакции сыграла вничью с Румынией на Евро-2024. Встреча завершилась со счетом 1:1. Бельгия и Украина также разошлись миром. Украина закончила выступление на турнире.

Завершились встречи группы Е чемпионата Европы по футболу между сборными Румынии и Словакии, а также Украины и Бельгии.

Обе пары сыграли вничью: словаки и румыны огорчили друг друга по разу (1:1), а Украина и Бельгия обошлись без забитых мячей (0:0).

Все сборные набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям Румыния заняла первое место, Бельгия – второе, Словакия – третье, а Украина – четвертое.

Отмечается, что сборная Украины завершила выступление на чемпионате Европы, а Румыния, Бельгия и Словакия выходят из группы.