Вестник Кавказа

Евро-2024: Англия, Дания и Словения вышли в 1/8 финала

матч сборных Англии и Словении на Евро-2024
© Фото: официальный сайт УЕФА
Матчами Англия – Словения и Дания – Сербия завершился групповой этап Евро-2024 в группе С. В обеих встречах не было забито ни одного мяча.

Вечером 25 июня на чемпионате Европы по футболу были сыграны матчи 3-го тура группового этапа в группе C.

В Кельне состоялся матч сборных Англии и Словении, а параллельно в Мюнхене встречались команды Дании и Сербии. Обе игры закончились вничью со счетом 0:0.

После ничьей в матче сборных Англии и Словении шансы на выход в 1/8 финала потеряла команда Хорватии, занявшая с 2 очками третье место в группе B.

Турнирная таблица

Первое место в группе C заняла Англия, набравшая 5 очков. Второй финишировала Дания, в активе которой 3 очка. Такое же количество очков набрала Словения, однако она уступила датчанам по дополнительным показателям. Четвертую строчку заняла Сербия, у нее 2 очка.

Таким образом, в плей-офф из группы C вышли Англия, Дания и Словения.

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