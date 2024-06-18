Италия сыграла вничью с Хорватией и вышла в плей-офф Евро-2024

Сборная Италия сравняла счет в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 против команды Хорватии за считанные секунды до конца дополнительного времени. Этот результат позволил итальянцам занять 2-е место в группе и выйти в 1/8 финала.

В понедельник, 24 июня, на чемпионате Европы по футболу были сыграны матчи 3-го тура в группе B.

Хорватия – Италия

В Лейпциге состоялась встреча сборных Хорватии и Италии. Команды сыграли вничью 1:1. На гол хорватского полузащитника Луки Модрича на 55-й минуте итальянцы ответили точным ударом хавбека Маттиа Дзакканьи в компенсированное ко второму тайму время.

Отметим, что на 53-й минуте Хорватия получила право на пенальти, однако голкипер итальянцев Джанлуиджи Доннарумма парировал удар Луки Модрича.

Албания – Испания

В параллельной встрече сборная Испания переиграла команду Албании. Игра проходила в Дюссельдорфе и завершилась победой испанцев со счетом 1:0. Победный мяч на 13-й минуте забил полузащитник Ферран Торрес.

Кто вышел в 1/8 финала?

Таким образом, в плей-офф из группы B вышли сборные Испании и Италии, занявшие 1-ю и 2-ю строчку. При этом в плей-офф еще может пробиться команда Хорватии. Это произойдет, если у команд, финишировавших на 3-х местах в группах C и F, будут хуже показатели, чем у хорватов.

На данный момент участие в 1/8 финала себе обеспечили 8 сборных – Англия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Франция и Швейцария.