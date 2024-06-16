Курбан Бердыев возглавит клуб из Азербайджана

Бывший наставник махачкалинского "Динамо" Курбан Бердыев будет тренировать азербайджанский "Туран-Товуз". Он подпишет с клубом краткосрочный контракт.

Новым главным тренером азербайджанского футбольного клуба "Туран-Товуз" станет Курбан Бердыев. Об этом пишут местные СМИ.

Вечером 21 июня 71-летний должен прилететь в Баку вместе со своими помощниками.

Ожидается, что в столице Азербайджана он подпишет однолетний контракт, после чего отправится в Товуз для того, чтобы на месте ознакомиться с инфраструктурой клуба, передает Azerisport.com.

Предыдущим местом работы Бердыева было махачкалинское "Динамо", из которого он ушел в феврале.

Сезон 2023/24

В минувшем сезоне "Туран-Товуз" занял 6-е место в чемпионате Азербайджана, набрав 48 очков.