"Динамо" Махачкала: история клуба, возрождение, выход в РПЛ

"Динамо" Махачкала – футбольный клуб из Дагестана, выступающий в Российской Премьер-лиге. Когда был основан и как возрожден? Кто главный тренер? На каком стадионе играет?

Футбольный клуб "Динамо" Махачкала за свою историю пережил как взлеты, так и падения. Сегодня это главная футбольная команда в Дагестане с неплохой армией болельщиков, а также серьезными амбициями и задачами.

История клуба "Динамо" Махачкала

"Динамо" было основано в 1927 году. На протяжении советской эпохи клуб был флагманом дагестанского футбола. С момента своего появления команда 8 раз становилась чемпионом ДАССР, дважды – чемпионом РСФСР (в 1967 и 1975 годах).

© Фото: сайт ФК "Динамо" Махачкала

После распада СССР динамовцы выступали в низших лигах российского футбола. Пережив несколько падений и реформирований, в 2003 году клуб стал чемпионом зоны "Юг" и поднялся со второго дивизиона в первый. Этот триумф во многом был связан с именем тренера Леонида Назаренко.

Динамовцы отыграли в первом дивизионе три сезона: в 2004 команда стала 11-й, в 2005-м – 6-й, а в 2006 – 16-й. Последний результат позволил клубу сохранить прописку в лиге. Кроме того, команда из Дагестана дошла до 1/8 финала Кубка России. Но из-за финансовых проблем клуб лишился профессионального статуса и фактически перестал существовать.

Возрождение "Динамо"

Второе свое рождение "Динамо" отметило в 2021 году. Команда была возрождена по инициативе руководителя Дагестана Сергея Меликова на базе ФК "Махачкала". В первый год своего возрождения динамовцы из Махачкалы стали победителями Группы 1 Второго дивизиона ФНЛ, заняв в турнирной таблице первое место. Это позволило клубу перейти в Футбольную национальную лигу (ФНЛ – Первая лига).

© Фото: сайт ФК "Динамо" Махачкала

Проведя два сезона в "лучшей лиге мира", дагестанцы добились права участвовать в Премьер-лиге. По итогам сезона 2023-24 клуб из Махачкалы занял 2-е место в таблице, что позволило "Динамо" повысить свой статус.

Тренеры

"Динамо" в свое время тренировал заслуженный тренер РСФСР Иван Золотухин, с которым махачкалинцы становились чемпионами РСФСР. Заметный след оставили тренеры Александр Маркаров и Игорь Назаренко.

© Фото: сайт ФК "Динамо" Махачкала

Возрожденное "Динамо" тренировали сербский специалист Горан Алексич, а потом – Курбан Бердыев и Хасанби Биджиев. Именно благодаря последним команда смогла пробиться в РПЛ.

Где играет ФК "Динамо" Махачкала?

"Динамо" большую часть своего существования проводил игры на махачкалинском стадионе "Динамо". В свое время на нем также играл и махачкалинский "Анжи".

© Фото: сайт ФК "Динамо" Махачкала

Сегодня команда проводит свои домашние матчи на "Анжи-Арене" в Каспийске. Иногда клуб может принять гостей и на стадионе "Труд" в Махачкале.

Болельщики

"Болельщики "Динамо" и "Анжи" – они все болеют за Дагестан"

– гендиректор "Динамо" Шамиль Газизов

© Фото: сайт ФК "Динамо" Махачкала

У команды множество поклонников не только в Дагестане, но и в других городах России. Самые преданные болельщики создали фанатское движение "Каспийская флотилия".