Глава Дагестана рассказал о задачах "Динамо" на сезон

Сергей Меликов сообщил, что "Динамо" Махачкала намерено надолго задержаться в РПЛ. По его словам, особое внимание клуб планирует уделять вопросам развития детского-юношеского футбола.

Глава Дагестана Сергей Меликов озвучил задачи махачкалинского футбольного клуба "Динамо" на предстоящий сезон 2024/25, в котором команда будет выступать в Премьер-лиге.

"Мы должны вместе поработать так, чтобы команда не просто боролась за выживание – эта формулировка не для нас, а развивалась и поступательно шла к более серьезным целям"

– руководитель республики

Он подчеркнул, что динамовцы вышли в высший дивизион, чтобы надолго задержаться в нем.

"При этом главным нашим отличием должно стать то, что опора нашего клуба зиждется на развитии детского-юношеского, молодежного и массового футбола. Решая основную задачу по выходу в РПЛ, мы занимались и этим"

– Сергей Меликов

Он обратил внимание на то, что вторая команда "Динамо" в настоящее время состоит из молодых дагестанских игроков, а также отметил успешное развитие динамовской школы.

"Вторая команда "Динамо", состоящая из молодых дагестанских футболистов, второй сезон участвует в первенстве России среди команд-клубов ФНЛ-2. Успешно развивается футбольная школа "Динамо". Сегодня в ней занимается уже 250 мальчишек"

– глава РД

В сезоне 2024/25 в РПЛ выступят сразу три клуба, игравшие в прошлом сезоне в ФНЛ. Это махачкалинское "Динамо", подмосковные "Химки" и тольяттинский "Акрон". "Химки" и "Динамо" сыграют в РПЛ, так как финишировали на двух первых местах в турнирной таблице ФНЛ, а "Акрон" пробился в высший дивизион благодаря победе над "Уралом" в стыковых матчах.