Впервые в истории: махачкалинское "Динамо" вышло в РПЛ

Футбольный клуб "Динамо" из столицы Дагестана впервые в истории получил право сыграть в будущем сезоне в Российской премьер-лиге, обеспечив себе путевки в РПЛ за тур до окончания первенства в Первой лиге.

Махачкалинский клуб "Динамо" впервые сыграет в топ-дивизионе российского футбола, также в Российскую премьер-лигу (РПЛ) спустя год после вылета возвращаются подмосковные "Химки".

"Динамо" Махачкала - в РПЛ! Дагестан, этот праздник для тебя!"

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Махачкалинское "Динамо" и "Химки" завоевали право выступить в РПЛ после того, как "Химки" сегодня со счетом 1:0 переиграли в гостях краснодарскую "Кубань" и, набрав 63 очка, стали первыми в турнирной таблице. "Динамо" с 61 баллом оказалось на второй строчке, а вот претендовавший на это место тольяттинский "Акрон" уступил на выезде тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1. Теперь у него 56 очков, а это лишь третье место, передает "Интерфакс".

Махачкалинский клуб "Динамо", основанный в далеком 1927 году, сыграет в топ-дивизионе впервые в своей истории. «Химки» вернутся в РПЛ спустя год после вылета, а вот футбольный клуб "Сочи" покинет РПЛ.

Матчи заключительного, 34-го тура Первой лиги пройдут 25 мая: "Химки" сыграют с новороссийским "Черноморцем", а махачкалинское "Динамо" померяется силами с владикавказской "Аланией".