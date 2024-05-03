Мамы решили поиграть в футбол в Дагестане

Футбольный турнир среди мам открылся в Каспийске. Он проводится по инициативе основания общества Эльвиры Лесничной. За победу будут бороться команды из Махачкалы, Архангельска и Тюмени.

В Каспийске состоялось открытие футбольного турнира под названием "Кубок футбольных мам". Все игры проходят на "Анжи-арене".

Соревнования среди команд, которые полностью состоят из мам, проводятся по инициативе создателя общества футбольных мам Эльвиры Лесничной.

При этом поддержку в проведении данного мероприятия оказала дагестанская Федерация футбола.

За трофей борются команды из Архангельска, Тюмени и Махачкалы.