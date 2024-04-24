Вестник Кавказа

ООН учредила Всемирный день футбола 

ООН учредила Всемирный день футбола 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Всемирный день футбола стал официальным праздником. Теперь он будет ежегодно отмечаться 25 мая. Ранее его неформально праздновали 10 декабря. 

Генеральная ассамблея ООН провозгласила 25 мая Всемирным днем футбола. Об этом сообщили в самой международной организации. 

Там объяснили, что выбор этой даты не случаен. 

"В 2024 году исполняется 100 лет с момента проведения первого в истории международного турнира, в котором приняли участие представители всех регионов в рамках Олимпийских игр в Париже в 1924 году"

– пресс-служба организации 

Напомним, ранее Всемирный День футбола по решению ООН неформально отмечался 10 декабря. 

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