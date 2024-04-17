Российские судьи не будут работать на матчах Евро-2024

УЕФА обнародовал список судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии.
В итоговый список, опубликованный на сайте организации, вошли 19 главных арбитров, а также их помощники и видеоассистенты. Российских арбитров среди нет. При этом в списке числится турецкий судья Халил Мелер.
Самое большое представительство на Евро-2024 получат арбитры из Англии, Германии, Италии и Франции. От каждой из этих стран на турнире будут работать по двое главных судей.
Также матчи чемпионата будут обслуживать рефери из Испании, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Швеции и Швейцарии.
Кроме того, игры турнира в рамках соглашения между УЕФА и КОНМЕБОЛ доверили судить аргентинцу Факундо Тельо.
С полным списком судей можно ознакомиться на сайте организации.
Напомним, Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матч открытия состоится в Мюнхене, а финальную встречу примет Берлин. В турнире будут участвовать 24 сборные.