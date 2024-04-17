Российские судьи не будут работать на матчах Евро-2024

Всего матчи континентального первенства будут обслуживать почти два десятка главных судей из 14 стран Европы. Российские арбитры предстоящий турнир пропустят.

УЕФА обнародовал список судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии.

В итоговый список, опубликованный на сайте организации, вошли 19 главных арбитров, а также их помощники и видеоассистенты. Российских арбитров среди нет. При этом в списке числится турецкий судья Халил Мелер.

Самое большое представительство на Евро-2024 получат арбитры из Англии, Германии, Италии и Франции. От каждой из этих стран на турнире будут работать по двое главных судей.

Также матчи чемпионата будут обслуживать рефери из Испании, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Швеции и Швейцарии.

Кроме того, игры турнира в рамках соглашения между УЕФА и КОНМЕБОЛ доверили судить аргентинцу Факундо Тельо.

С полным списком судей можно ознакомиться на сайте организации.

Напомним, Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матч открытия состоится в Мюнхене, а финальную встречу примет Берлин. В турнире будут участвовать 24 сборные.