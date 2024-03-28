В Тбилиси возведут крупнейший стадион

Власти Грузии намерены реализовать проект по строительству стадиона на 70 тыс зрителей. На нем смогут проходить крупные футбольные мероприятия и соревнования по регби.

В Тбилиси появится новый масштабный стадион для футбола и регби. Информацию об этом озвучил премьер республики Ираклий Кобахидзе.

По его словам, новый спортивный объект будет вмещать до 70 тыс гостей. На нем будут проходить важные игры крупных турниров.

Отмечается, что стадион будет "английского" форма, то есть без дорожек для бега между гостями и полем.

"Мы хотели бы анонсировать важный мегапроект, связанный со спортом, в частности с футболом и регби. Мы хотим построить в Тбилиси новый стадион, который по сути будет обслуживать эти два вида спорта, он будет рассчитан на 70 тысяч зрителей"

– Ираклий Кобахидзе

По словам премьера, спорт в Грузии в последнее время активно развивается и достиг масштабного успеха.

Возвести новый объект планируется в районе Вазиани. Завершение строительства намечено на 2028 год.