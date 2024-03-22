Вестник Кавказа

Грузинские футболисты получат награды за выход на Евро

сборная Грузии по футболу
© Фото: страница сборной Грузии по футболу в социальных сетях
В плей-офф квалификации подопечные Вилли Саньоля сначала переиграли Люксембург, а затем – Грецию. Евро в Германии станет для Грузии первым в истории первенством континента, в котором она примет участие.

Сборную Грузии по футболу наградят орденом Чести за выход на чемпионат Европы, который состоится этим летом в Германии. Об этом рассказал глава правительства республики.

"Парни доставили нам огромное счастье. Эти ребята - герои, и героев необходимо ценить. Это самые достойные люди, и поэтому вместе с Шалвой Паруашвили мы приняли решение. Наши парни будут представлены к ордену Чести, каждый из них"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, во вторник вечером Грузия впервые в истории вышла на Евро, обыграв дома команду Греции. В основное и дополнительное время победителя выявить не удалось, все решилось в серии пенальти.

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