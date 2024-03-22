Вестник Кавказа

Выход на Евро-2024 увековечат на монетах в Грузии

сборная Грузии по футболу перед матчем со сборной Греции
© Фото: страница сборной Грузии в социальных сетях
Нацбанк Грузии выпустит памятную монету в честь выхода футбольной сборной на Евро-2024. Дизайн монеты пока не определен.

В Грузии анонсировали выпуск коллекционной монеты, посвященной выходу национальной сборной на чемпионат Европы по футболу.

Решение принято правлением Нацбанка Грузии. К разработке дизайна регулятор намерен подключить Федерацию футбола Грузии.

Напомним, накануне сборная Грузии по футболу переиграла в серии послематчевых пенальти команду Греции и вышла в финальную часть Евро-2024. Подопечные Вилли Саньола попали в группу F, где их соперниками станут Португалия, Турция и Чехия.

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