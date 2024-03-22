Выход на Евро-2024 увековечат на монетах в Грузии

Нацбанк Грузии выпустит памятную монету в честь выхода футбольной сборной на Евро-2024. Дизайн монеты пока не определен.
В Грузии анонсировали выпуск коллекционной монеты, посвященной выходу национальной сборной на чемпионат Европы по футболу.
Решение принято правлением Нацбанка Грузии. К разработке дизайна регулятор намерен подключить Федерацию футбола Грузии.
Напомним, накануне сборная Грузии по футболу переиграла в серии послематчевых пенальти команду Греции и вышла в финальную часть Евро-2024. Подопечные Вилли Саньола попали в группу F, где их соперниками станут Португалия, Турция и Чехия.