Вестник Кавказа

Экс-тренер сборной России может возглавить Азербайджан

Экс-тренер сборной России может возглавить Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Станислав Черчесов может возглавить сборную Азербайджана. Российский специалист стал одним из трех кандидатов на пост. Пока предложение ему не поступало.

Российский специалист Станислав Черчесов может перебраться в Азербайджан и стать главным наставником национальной сборной.

Как пишет издание Trend, экс-тренер сборной России по футболу стал одним из трех кандидатов АФФА. Назначение Черчесова рассматривается наряду с другими кандидатами на пост тренера азербайджанской команды, поэтому пока на него никто не выходил.

Последним местом работы россиянина остается венгерский "Ференцварош", откуда ушел в июле 2023 года. Он также возглавлял сборную России, с которой доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

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