Экс-тренер сборной России может возглавить Азербайджан

Станислав Черчесов может возглавить сборную Азербайджана. Российский специалист стал одним из трех кандидатов на пост. Пока предложение ему не поступало.

Российский специалист Станислав Черчесов может перебраться в Азербайджан и стать главным наставником национальной сборной.

Как пишет издание Trend, экс-тренер сборной России по футболу стал одним из трех кандидатов АФФА. Назначение Черчесова рассматривается наряду с другими кандидатами на пост тренера азербайджанской команды, поэтому пока на него никто не выходил.

Последним местом работы россиянина остается венгерский "Ференцварош", откуда ушел в июле 2023 года. Он также возглавлял сборную России, с которой доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.