Вестник Кавказа

Специалист из Турции хочет возглавить сборную Азербайджана по футболу

Специалист из Турции хочет возглавить сборную Азербайджана по футболу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На пост тренера азербайджанской сборной претендует еще один турецкий специалист, работавший до недавнего времени у себя на родине. Ранее в число кандидатов вошли Шенол Гюнеш и Фатих Терим.

Турецкий специалист Риза Чалымбай рассчитывает стать новым главным тренером сборной Азербайджана по футболу. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

По словам самого 61-летнего наставника, азербайджанская федерация пока не обращалась к нему с таким предложением. При этом он уточнил, что его имя есть в расширенном списке кандидатов.  

"Думаю, в скором времени со мной должны связаться. Если поступит звонок, то готов ответить положительно"

– Риза Чалымбай

Предыдущим местом работы специалисты был турецкий "Бешикташ". Он тренировал команду в течение чуть менее полутора месяцев.

СПРАВКА

Должность главного тренера сборной Азербайджана остается вакантной с конца ноября. До этого времени ее занимал итальянский специалист Джанни Де Бьязи, однако ему пришлось покинуть команду из-за неудовлетворительных результатов.

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