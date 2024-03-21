Специалист из Турции хочет возглавить сборную Азербайджана по футболу

На пост тренера азербайджанской сборной претендует еще один турецкий специалист, работавший до недавнего времени у себя на родине. Ранее в число кандидатов вошли Шенол Гюнеш и Фатих Терим.

Турецкий специалист Риза Чалымбай рассчитывает стать новым главным тренером сборной Азербайджана по футболу. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

По словам самого 61-летнего наставника, азербайджанская федерация пока не обращалась к нему с таким предложением. При этом он уточнил, что его имя есть в расширенном списке кандидатов.

"Думаю, в скором времени со мной должны связаться. Если поступит звонок, то готов ответить положительно"

– Риза Чалымбай

Предыдущим местом работы специалисты был турецкий "Бешикташ". Он тренировал команду в течение чуть менее полутора месяцев.

СПРАВКА

Должность главного тренера сборной Азербайджана остается вакантной с конца ноября. До этого времени ее занимал итальянский специалист Джанни Де Бьязи, однако ему пришлось покинуть команду из-за неудовлетворительных результатов.