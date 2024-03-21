Отменены празднование Новруза на ВДНХ и матч "Нефтчи"-"Спартак"

Все развлекательные мероприятия на сегодня и завтра в России отменены в знак солидарности с семьями погибшим в теракте в "Крокус Сити холле", в том числе празднование Новруза на ВДНХ. Также "Спартак" отменился бакинский матч с "Нефтчи".

Стартовавшие накануне масштабные празднования весеннего праздник Новруз в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ были отменены в связи с терактом в "Крокус Сити холле", где погибли свыше 130 человек, и объявленным общероссийским трауром по жертвам этого злодеяния.

Празднования были организованы павильоном "Азербайджан" вместе с Госагентством по поощрению экспортных и инвестиционных операций Азербайджана AZPROMO. Накануне состоялись запланированные экскурсии по традициям Новруза и кулинарные мастер-классы.

Сегодняшняя концертная и развлекательная программа по решению организаторов не проводилась в знак солидарности с семьями жертв теракта.

Также по инициативе российских футболистов не состоялся матч в Баку между "Спартаком" и "Нефтчи".

"Сейчас мысли всей нашей команды с семьями погибших и с теми, кто пострадал во вчерашней страшной трагедии. Благодарим за понимание бакинский клуб, с которым мы обязательно сыграем в будущем. Скорбим вместе со всей Россией"

– "Спартак-Москва"

От имени "Нефтчи" близким жертв теракта соболезновал главный тренер "Нефтчи" Миодраг Божович.

"Я только с утра увидел эти ужасные новости. Прежде всего хочу выразить соболезнования всем родным и близким тех людей, кто погиб в тот день. Это очень страшная трагедия"

– Миодраг Божович