Москва отменила все массовые мероприятия

Власти Москвы приняли решение отменить все массовые мероприятия в ближайшие выходные в связи со случившимся в столице терактом.

В российской столице отменяются все массовые мероприятия после случившегося теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Информация об этом была опубликована в telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

"Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере"

- Сергей Собянин

Он отметил, что накануне вечером неизвестные ворвались в концертный зал, где должен был состояться концерт группы "Пикник" и расстреляли посетителей.

По предварительным данным 40 человек погибли и свыше сотни ранены в результате действий террористов.