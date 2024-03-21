Вестник Кавказа

Москва отменила все массовые мероприятия

Москва отменила все массовые мероприятия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Москвы приняли решение отменить все массовые мероприятия в ближайшие выходные в связи со случившимся в столице терактом.

В российской столице отменяются все массовые мероприятия после случившегося теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Информация об этом была опубликована в telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина. 

"Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере"

- Сергей Собянин 

Он отметил, что накануне вечером неизвестные ворвались в концертный зал, где должен был состояться концерт группы "Пикник" и расстреляли посетителей. 
По предварительным данным 40 человек погибли и свыше сотни ранены в результате действий террористов.

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