Теракт в "Крокус Сити Холле", есть жертвы

Сегодня вечером на концерте рок-группы "Пикник", проходившем в столичном "Крокус Сити Холле", неизвестные открыли стрельбу предположительно из автоматического оружия, есть жертвы.

Сегодня вечером неизвестные устроили стрельбу в концертном комплексе Крокус Сити Холл в Красногорске, в это время в развлекательном комплексе проходил концерт известной российской рок-группы "Пикник".

В здании вспыхнул пожар, дым от которого ощущается в соседних районах, передает с места событий корреспондент "Вестника Кавказа". По данным Telegram-канала "Москва" в концертном комплексе начала рушиться кровля. Сейчас из здания развлекательного комплекса идет эвакуация людей, сообщили в оперативных службах.

"В "Крокус Сити Холле" неизвестные открыли стрельбу. В настоящее время идет эвакуация людей"

- сотрудник оперативных служб

По предварительным данным, стрельба могла вестись из автоматического оружия. Информация об обстоятельствах произошедшего, а также о том, есть ли пострадавшие и погибшие, уточняется.

Telegram-канал Baza сообщает как минимум о 12 погибших и о 35 пострадавших. По данным службы "112", погибли не менее 10 человек.

Позже стало известно, что стрельбу как минимум трое неизвестных в камуфляже начали прямо со входа в концертный комплекс, затем они пробрались в партер, после чего бросили гранату или зажигательную шашку. После этого в зале начался пожар. Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего ползком начали выбираться из зала. Музыканты "Пикника" не пострадали.

Все силы и средства направлены на место происшествия в "Крокус Сити Холл", сообщается в Telegram-канале администрации Красногорска.

"На месте ЧП в Крокус Сити холле создан оперативный штаб. Все силы и средства направлены на место происшествия. Информация о пострадавших и другие подробности уточняются"

- администрация Красногорска

По последним уточненным данным нападавших было пятеро - все они были в камуфляжной военной форме и были вооружены автоматами. У каждого из них был объемистый вещмешок. Количество убитых и пострадавших уточняется, однако речь идет о более чем сорока жертвах.

Для оказания помощи пострадавшим в Крокус Сити Холле Минздрав Московской области и московские медики отправили в Красногорск более 70 бригад скорой помощи.

Примерно треть здания торгово-развлекательного центра Крокус Сити Холл в Красногорске охвачена пожаром, кровля здания почти полностью объята огнем, происходит частичное обрушение. На место прибывают дополнительные силы пожарных. Скорые эвакуируют раненых.

Известно, что внутри горящего здания остаются люди - некоторых из них видно в окнах. На место прибыли почти все оперативные службы.