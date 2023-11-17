Крушение Ил-76 в Ивановской области: экипаж и пассажиры погибли

Самолет Ил-76 разбился сегодня, 12 марта, в Ивановской области. Предварительно у воздушного судна загорелся двигатель сразу после взлета. На борту было 15 человек, не выжил никто.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение сегодня неподалеку от города Иваново, о ЧП сообщили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что во время взлета, примерно в 13.00, у борта загорелся двигатель. Прервавшийся полет должен быть плановым. Причина возгорания пока не установлена. Судя по видеозаписям с места событий, после начала пожара у самолета что-то отвалилось и упало на землю.

Самолет упал в отдалении от населенных пунктов. После падения он загорелся, на данный момент пожар уже потушен. Поисково-спасательная операция также завершена.

На борту разбившегося Ил-76 были 15 человек: 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Все они погибли. Власти окажут их семьям помощь.