В Узбекистане потерпел крушение военный вертолет

Сегодня вечером во время тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-8 Минобороны Узбекистана, весь экипаж погиб.

Сегодня во время тренировочного полета в Узбекистане потерпел крушение вертолет Ми-8 ВВС и сил ПВО страны, его экипаж погиб, сообщает в своем официальном Telegram-канале пресс-служба министерства обороны страны.

"Сообщаем… в 20:15 вертолет Ми-8 командования Войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне "Каттакурган" (в Самаркандской области) потерпел крушение. В результате трагедии экипаж вертолета погиб"

- Минобороны Узбекистана

На месте крушения работает специальная комиссия, которая выясняет причины аварии, - говорится в сообщении.