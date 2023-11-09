Шасси сочинского самолета разорвало во время взлета

Шасси самолёта авиаперевозчика "Победа", следовавшего в Сочи, разорвало в процессе взлёта в Санкт-Петербурге.

ЧП с бортом авиаперевозчика «Победа», который следовал по маршруту «Санкт-Петербург-Сочи», случилось в процессе его взлета. Работниками аэропорта Пулково были обнаружены обрывки резины на взлетно-посадочной полосе, принадлежащие сочинскому самолету.

Несмотря на неполадку борт без происшествий совершил посадку в воздушной гавани Сочи. По словам пилотов, поломка не помешала штатной посадке самолета.

Отмечается, что пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет.

После приземления самолет был осмотрен специалистами. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.