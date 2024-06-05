Кубанский голкипер начал защищать ворота ПСЖ

Голкипер российской национальной команды Матвей Сафонов перебрался из "Краснодара" в ПСЖ. Парижане подписали с 25-летним вратарем долгосрочный контракт.

Вратарь российского футбольного клуба "Краснодар" Матвей Сафонов присоединился к ПСЖ. Соответствующую информацию подтвердили пресс-службы обоих клубов.

С 25-летним голкипером сборной России подписано долгосрочное соглашение, которое рассчитано до 2029 года.

В интервью пресс-службе своего нового клуба Матвей подчеркнул, что он рад стать игроком такой именитой команды.

"Очень рад присоединиться к ПСЖ, одному из величайших клубов с точки зрения его истории и послужного списка. Я уже с нетерпением жду возможности встретиться с моими новыми товарищами по команде, представлять новый клуб и заставить болельщиков гордиться мной. Вперед, Париж!"

– Матвей Сафонов

Напомним, в минувшем сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции в третий раз подряд. Это 12-й чемпионский титул парижан в истории.

Сафонов провел за "Краснодар" 175 матчей, пропустив в них 208 мячей. При этом в 53 встречах ему удалось сохранить свои ворота на замке. В прошлом сезоне голкипер сыграл за "Краснодар" во всех 30 матчах в чемпионате России, в 11 из которых сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.