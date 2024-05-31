"Аякс" возобновил интерес к полузащитнику сборной Армении

Руководство "Аякса" ведет переговоры с хавбеком "Краснодара" Эдуардом Сперцяном. Впервые об интересе нидерландского клуба к игроку армянской сборной стало известно прошлым летом.

Амстердамский "Аякс" по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях инсайдер Руди Галетти.

Он подчеркнул, что руководство клуба из Нидерландов приступило к обсуждению потенциального трансфера с представителями "Краснодара". Кроме того, в "Аяксе" намерены в ближайшее время начать более активные переговоры с самим игроком.

По словам Галетти, интерес к хавбеку сборной Армении также проявляют клубы из Франции и Бельгии.

Трансферная стоимость Сперцяна составляет около 20 млн евро.

Напомним, впервые об интересе "Аякса" к полузащитнику "Краснодара" стало известно прошлым летом, однако тогда трансфер не состоялся.

Сезон 2023/24

Сперцян провел за Краснодар 29 матчей в чемпионате России прошлого сезона. На его счету 11 голов, 6 из которых он забил с пенальти, и 3 результативные передачи.