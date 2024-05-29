Вестник Кавказа

Моуринью возглавил турецкий "Фенербахче"

Жозе Моуринью
© Фото: официальный сайт “Фенербахче“
Жозе Моуринью подписал двухлетний контракт с турецким "Фенербахче". В прошлом сезоне стамбульская команда заняла второе место в национальном чемпионате.

Новым наставником турецкого "Фенербахче" стал португальский специалист Жозе Моуринью. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте футбольного клуба.

Соглашение с 61-летним наставником рассчитано на два года.

В ходе презентации, прошедшей на домашней арене "Фенербахче", новый главный тренер команды поблагодарил болельщиков клуба за их любовь.

"Я почувствовал ее с того момента, как мое имя начали связывать с "Фенербахче". Обычно тренера любят после побед, но в этом случае я чувствую любовь до побед. Для меня это большая ответственность"

– португальский тренер

Сезон 2023/24

По итогам прошлого сезона "Фенербахче" финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 99 очков. Чемпионом Турции стал "Галатасарай", опередивший принципиальных соперников на 3 очка.

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