Моуринью возглавил турецкий "Фенербахче"

Новым наставником турецкого "Фенербахче" стал португальский специалист Жозе Моуринью. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 61-летним наставником рассчитано на два года.
В ходе презентации, прошедшей на домашней арене "Фенербахче", новый главный тренер команды поблагодарил болельщиков клуба за их любовь.
"Я почувствовал ее с того момента, как мое имя начали связывать с "Фенербахче". Обычно тренера любят после побед, но в этом случае я чувствую любовь до побед. Для меня это большая ответственность"
– португальский тренер
Сезон 2023/24
По итогам прошлого сезона "Фенербахче" финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 99 очков. Чемпионом Турции стал "Галатасарай", опередивший принципиальных соперников на 3 очка.