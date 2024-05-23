Вестник Кавказа

Александр Кержаков стал главным наставником "Кайрата"

Александр Кержаков стал главным наставником "Кайрата"
© Фото: страница Александра Кержакова в социальных сетях
Лучший бомбардир России Александр Кержаков будет тренировать алматинский "Кайрат": о подписании контракта сегодня сообщили в пресс-службе казахстанского клуба.

Бывший нападающий питерского "Зенита" Александр Кержаков стал главным тренером алматинского футбольного клуба "Кайрат", сообщили сегодня в пресс-службе клуба.

"Добро пожаловать в команду, Александр Анатольевич! Желаем больших успехов!"

- футбольный клуб "Кайрат"

Условия контракта с 41-летним россиянином не разглашаются. На посту главного тренера Кержаков сменил казахстанца Кирилла Кекера, который сегодня ушел в отставку, передает РБК.

Кержаков – тренер непростой: он - лучший бомбардир в истории российского футбола, забивший 233 года. Впрочем, клуб, который он будет тренировать, тоже непростой: "Кайрат" - трехкратный чемпион Казахстана, 10-кратный обладатель Кубка страны и двукратный обладатель национального Суперкубка. Сейчас в чемпионате Казахстана после девяти матчей клуб занимает третье место.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Александру Кержакову прочили пост главного тренера азербайджанского футбольного клуба "Сабах" после ухода с этого поста Мурада Мусаева.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1120 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Глава Дагестана рассказал о главной цели махачкалинского &quot;Динамо&quot;

Глава Дагестана рассказал о главной цели махачкалинского "Динамо"

Евро-2024 в России будут транслировать сразу две платформы

Евро-2024 в России будут транслировать сразу две платформы

Реконструкция стадиона во Владикавказе снова откладывается

Реконструкция стадиона во Владикавказе снова откладывается

Ученица Плющенко решила представлять Армению

Ученица Плющенко решила представлять Армению

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы