Александр Кержаков стал главным наставником "Кайрата"

Лучший бомбардир России Александр Кержаков будет тренировать алматинский "Кайрат": о подписании контракта сегодня сообщили в пресс-службе казахстанского клуба.

Бывший нападающий питерского "Зенита" Александр Кержаков стал главным тренером алматинского футбольного клуба "Кайрат", сообщили сегодня в пресс-службе клуба.

"Добро пожаловать в команду, Александр Анатольевич! Желаем больших успехов!"

- футбольный клуб "Кайрат"

Условия контракта с 41-летним россиянином не разглашаются. На посту главного тренера Кержаков сменил казахстанца Кирилла Кекера, который сегодня ушел в отставку, передает РБК.

Кержаков – тренер непростой: он - лучший бомбардир в истории российского футбола, забивший 233 года. Впрочем, клуб, который он будет тренировать, тоже непростой: "Кайрат" - трехкратный чемпион Казахстана, 10-кратный обладатель Кубка страны и двукратный обладатель национального Суперкубка. Сейчас в чемпионате Казахстана после девяти матчей клуб занимает третье место.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Александру Кержакову прочили пост главного тренера азербайджанского футбольного клуба "Сабах" после ухода с этого поста Мурада Мусаева.