"Алания" рассталась с главным тренером 

Евгений Калешин занимал пост главного тренера "Алании" в течение полугода. Под его руководством владикавказцы финишировали на 8-й строчке в первенстве ФНЛ сезона 2023/24.
Главный тренер владикавказской "Алании" Евгений Калешин покинул свой пост. Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте футбольного клуба.
Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
В "Алании" поблагодарили наставника за проделанную работу и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.
Напомним, Калешин возглавлял "Аланию" с декабря 2023 года.
Турнирная таблица
По итогам сезона 2023/24 "Алания" с 49 очками заняла 8-е место в первенстве ФНЛ. В Премьер-Лигу напрямую вышли подмосковные "Химки" (66 очков) и махачкалинское "Динамо" (61), финишировавшие на двух первых местах. В стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне сыграют "Акрон" (59) и тульский "Арсенал" (55).