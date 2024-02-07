Российского наставника в "Сабахе" заменит еще один специалист из России

Руководство ФК "Сабах" рассматривает вариант с назначением на пост главного тренера еще одного специалиста из России. В начале февраля эту должность покинул Мурад Мусаев.

Новым главным тренером азербайджанского футбольного клуба "Сабах" может стать еще один российский специалист.

На смену Мураду Мусаеву, покинувшему команду в начале текущего месяца, может прийти Александр Кержаков, утверждает "Спорт-Экспресс".

Предыдущим местом работы 41-летнего специалиста был сербский "Спартак", откуда он был уволен прошлой осенью.

Турнирная таблица

После 22 туров "Сабах" с 28 очками занимает шестую строчку в чемпионате Азербайджана. Возглавляет первенство "Карабах", в активе которого 51 очко.