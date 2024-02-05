Азиатская конфедерация готова обсудить с Россией ее включение в свой состав

В АФК открыты к диалогу с Россией по вопросу ее возможного перехода в Азию, сообщил генсек РФС. Ранее сообщалось, что РФ отказалась от этой идеи.

В Азиатской конфедерации футбола готовы обсуждать с Россией вопрос ее потенциального членства. Об этом заявил генсек РФС Максим Митрофанов.

Он подчеркнул, что благодарен АФК за такую позицию.

"Мы благодарны нашим друзьям из Азии, они готовы обсуждать вопрос о нашем вхождении, мы выстраиваем с ними отношения, это сотрудничество важно для нас"

– Максим Митрофанов

При этом он обратил внимание на то, что возможный переход в АФК сам по себе не решит вопрос с допуском России на международные турниры.

"Но просто переход в АФК – не гарантия снятия запрета на участие в официальных матчах"

– генсек РФС

Напомним, с февраля 2022 года в отношении российских футбольных клубов и сборных действуют запрет на участие в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА и ФИФА.