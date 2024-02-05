В РФС рассказали о желании УЕФА и ФИФА вернуть Россию на мировую арену

Генсек РФС поведал, изменились ли каким-то образом позиции УЕФА и ФИФА по вопросу возвращения российских сборных и клубов в международные турниры. По его словам, обе организации положительно относятся к этой идеи, но пока не могут пойти на такой шаг.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о позициях УЕФА и ФИФА в ситуации с отстранением России от международных соревнований.

В частности, он подчеркнул, что возможный переход в Азиатскую конфедерацию не решит всех проблем, потому что Россия не может участвовать в турнирах, проводимых не только на территории Европы, но и всего мира.

"УЕФА наложила блок на участие наших сборных и клубов в международных соревнованиях, но аналогичный блок следом за УЕФА наложила и ФИФА. Поэтому участие РФС в официальных соревнованиях заблокировано на территории всего мира, не только в Европе. Сама по себе смена конфедерации не снимает блока ФИФА – это не "золотой ключик", который гарантированно отмыкает ворота в официальные соревнования"

– генсек организации

Он добавил, что в настоящее время ведутся переговоры по возможному возвращению РФ.

Позиция УЕФА

"УЕФА пытается вернуть российские команды, но испытывает давление от ряда национальных ассоциаций. Пока это давление достаточно ощутимое, УЕФА не хочет решать вопрос ультимативно, доводя до конфликта. Возможно, не готовы к этому. Но поскольку диалог есть, РФС считает правильным в нем участвовать"

– Максим Митрофанов

При этом он обратил внимание на то, что нужно различать официальную и переговорную позиции национальных федераций.

"Нет федераций в составе УЕФА, которые в личном общении говорили бы, что не хотят нашего возвращения"

– глава РФС

По его словам, к РФ позитивно относится и президент УЕФА Александер Чеферин.

"Лично общался с Чеферином, у него настрой такой: «Россию я отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю. В целом он занимает охранительную позицию. Он за динамичное развитие, но без потрясений. К России он относится позитивно и тепло"

– генсек Российского футбольного союза

Позиция ФИФА

По его словам, в международной организации нейтрально смотрят на вопрос возвращения России.

"У них основная позиция: играть должны все, а тем более Россия, которая является огромной футбольной страной, где недавно прошел чемпионат мира. Но ФИФА не хочет быть организацией, которая примет решение: "Вы договоритесь друг с другом, мы согласимся. Но вмешиваться в вашу систему взаимоотношений неправильно"

– Максим Митрофанов

Он уточнил, что сейчас, пока ФИФА остается нейтральной, давление на нее не очень большое, но если она станет проактивной, то ситуация мгновенно изменится, передает "Спорт-Экспресс".