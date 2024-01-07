В РФС исключили возможность создания футбольного турнира стран БРИКС

В РФС не видят возможности для проведения турнира со странами БРИКС в ближайшей перспективе. В организации отметили, что участие в подобных состязаниях грозит членам БРИКС проблемами.

В Российском футбольном союзе рассказали, почему в обозримом будущем создание турнира с участием сборных стран БРИКС невозможно.

По словам генсека организации Максима Митрофанова, это связано с тем, что футбол в отличие от других видов спорта полностью централизован и зарегулирован.

"В других видах спорта, может быть, можно пригласить страны БРИКС для участия в собственных турнирах. Но в футболе это невозможно"

– генсек РФС

Он пояснил, что возможное участие в подобном турнире грозит странам БРИКС исключением из состава ФИФА.

"Какими бы нашими союзниками они ни были, федерации футбола стран БРИКС живут по правилам ФИФА. Участие в соревнованиях, которые не разрешены по правилам ФИФА, для них невозможны, потому что их исключат" – Максим Митрофанов