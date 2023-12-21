Сборные России допустили к турнирам развития УЕФА в 2024 году

В РФС рассчитывают, что российские национальные команды продолжат участвовать в турнирах развития. В том году юниоры из РФ поучаствовали в трех таких состязаниях.

В нынешнем году юниорские сборные России по футболу смогут принять участие в нескольких турнирах развития УЕФА. Об этом рассказали в РФС.

"В этом году мы примем участие в турнирах развития УЕФА. Надеюсь, что в двух"

– генсекретарь РФС Максим Митрофанов

Он уточнил, что первый такой турнир будет организован в Турции.

"Первый пройдет в Турции с участием сборных среди игроков до 15 лет, мы ждем подтверждения от УЕФА"

– представитель РФС

Напомним, в том году российские юниоры поучаствовали в трех таких состязаниях. Они направлены на то, чтобы предоставить юным игрокам возможность поближе познакомиться с международным футболом.