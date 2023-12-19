РФС отказался от перехода в Азию

РФС продолжит работать над тем, чтобы российские клубы и сборные снова могли выступать на международных соревнованиях. Организация больше не думает о переходе в Азию.

РФС больше не собирается становиться членом Азиатской футбольной конфедерации. Соответствующее решение было принято на прошедшем накануне заседании Исполкома организации.

Все участники встречи согласились с тем, что нет смысла вступать в АФК без гарантий от ФИФА, поэтому организация продолжит предпринимать усилия, чтобы вернуться в УЕФА.

Напомним, Россия не участвует в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля прошлого года.