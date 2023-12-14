Сборная России по футболу сыграет с Сербией весной

Футболисты сборной России сыграют с сербами весной следующего года. Дата и место встречи пока не определены.

Сборные России и Сербии по футболу проведут товарищескую встречу. Соответствующую информацию подтвердил генсек РФС.

"В марте запланирована игра с сербами, она будет сыграна в РФ. Соответствующий договор мы подписали"

– Александр Дюков

При этом он подчеркнул, что место встречи пока не определено.

"Есть пока только рабочая версия. Во‑первых, важны погодные условия и качество поля. Во‑вторых, нам нужен большой стадион, поскольку матч может быть интересен"

– глава организации

Напомним, свой последний на данный момент товарищеский матч сборная России провела с командой Кубы. Встреча завершилась в пользу россиян со счетом 8:0.