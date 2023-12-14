Сборная России по футболу сыграет с Сербией весной

Футболисты сборной России сыграют с сербами весной следующего года. Дата и место встречи пока не определены.
Сборные России и Сербии по футболу проведут товарищескую встречу. Соответствующую информацию подтвердил генсек РФС.
"В марте запланирована игра с сербами, она будет сыграна в РФ. Соответствующий договор мы подписали"
– Александр Дюков
При этом он подчеркнул, что место встречи пока не определено.
"Есть пока только рабочая версия. Во‑первых, важны погодные условия и качество поля. Во‑вторых, нам нужен большой стадион, поскольку матч может быть интересен"
– глава организации
Напомним, свой последний на данный момент товарищеский матч сборная России провела с командой Кубы. Встреча завершилась в пользу россиян со счетом 8:0.
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