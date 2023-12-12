Президент "Истанбулспора" в знак протеста прервал матч и увел команду с поля

В чемпионате Турции по футболу случился еще один скандал. В центре внимания оказался президент "Истанбулспора", который решил увести команду с поля в середине второго тайма.

Матч 17-го тура чемпионата Турции по футболу между "Истанбулспором" и "Трабзонспором" завершился скандалом.

Президент "Истанбулсбора" в знак протеста против решения судьи, который, как он полагает, неверно засчитал второй гол в ворота его команды, решил увести футболистов с поля.

Игроки "Истанбулспора" попытались уговорить президента не прерывать встречу. В частности, защитник Симон Дели встал перед ним на колени и попросил продолжить матч, однако это не помогло.

В результате игра была прервана на 74-й минуте при счете 2:1 в пользу гостей.

Турнирная таблица

На данный момент "Истанбулспор" с 8 очками занимает последнее, 20-е место в чемпионате Турции. "Трабзонспор" располагается на 4-м месте, в активе команды 26 очков.