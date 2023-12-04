Скандал с избиением арбитра "приостановил" чемпионат Турции по футболу

Чемпионат Турции по футболу приостановлен после скандала во время одного из матчей. Судью избил президент "Анкарагюджю". Эрдоган осудил инцидент и пожелал арбитру выздоровления.

В Турции приостановили футбольное первенство в связи со скандалом на одном из матчей чемпионата страны, передает издание Daily Sabah.

После встречи между командами "Анкарагюджю" и "Ризерспор" главный арбитр Халил Умут Мелер подвергся нападению со стороны президента клуба из Анкары.

Игра завершилась со счетом 1:1. "Анкарагюджю" на протяжении всей игры вел в счете, однако в добавленное арбитром время команда из города Ризе забила гол и вырвала очко. В первом тайме рефери отменил гол хозяев и оставил их в меньшинстве.

Сразу после матча на поле выбежал президент клуба Фарук Коджа. Он нанес удар арбитру, тот упал на землю, а несколько человек из окружения Коджи начали избивать рефери ногами.

В турецком Минюсте заявили, что в отношении атаковавших судью лиц ведется расследования, также делом занимается полиция.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, узнав о скандале, осудил инцидент и пожелал пострадавшему выздоровления.