Наставником сборной Азербайджана по футболу может стать турецкий специалист

АФФА рассматривает вариант с назначением на пост главного тренера сборной специалиста из Турции. На данный момент в шорт-лист входят два кандидата из этой страны.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана намерено пригласить на пост главного тренера национальной сборной специалиста из Турции. Об этом пишут турецкие СМИ.

По их данным, кандидатами на эту должность являются Шенол Гюнеш и Фатих Терим.

При этом азербайджанские СМИ пишут, что никаких переговоров с обоими наставниками на данный момент нет.

Напомним, до октября 2023 года Гюнеш возглавлял турецкий "Бешикташ", с тех пор он находится без работы. Предыдущим местом работы Терима был "Галатасарай", из которого он ушел в начале прошлого года.