Наставник сборной Азербайджана по футболу покинул свой пост

Исполком АФФА решил не продлевать соглашение с наставником мужской сборной по футболу. Итальянец покидает национальную команду.
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу покидает свой пост. Соответствующее решение было принято на прошедшем 22 ноября заседании Исполкома АФФА.
Контракт 67-летнего итальянского специалиста Джанни Де Бьязи истекал в конце 2024 года, однако члены Исполкома не посчитали нужным продлить его.
Квалификация Евро-2024
Отборочный турнир чемпионата Европы завершился на этой неделе. Для сборной Азербайджана он закончился крупным гостевым поражением от сборной Бельгии со счетом 0:5. Подопечные Джанни Де Бьязи финишировали в своей группе на 4-м месте, набрав в 8 играх 7 очков.
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