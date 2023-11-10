Армения уступила Хорватии в квалификации Евро-2024

Сборная Армении завершила свое выступление в отборе на Евро-2024 поражением от Хорватии. Встреча в Загребе закончилась в пользу хозяев со счетом 1:0
В Загребе только что завершился матч квалификации чемпионата Европы по футболу в группе D между сборными Хорватии и Армении.
Голом в составе хорватской команды отметился на 43-й минуте нападающий Анте Будимир.
Турнирная таблица
Победителем группы D с 17 очками стала Турция, завоевавшая прямую путевку на Евро-2024. Вместе с турками из группы вышла Хорватия, в активе которой 16 очков. Третье место занял Уэльс (12 очков), четвертое – Армения (8 очков), пятое – Латвия (3 очка).
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