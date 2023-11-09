Квалификация Евро-2024: Грузия проиграла Испании

Сборная Грузии уступила в гостях национальной команде Испании в рамках квалификации Евро-2024. Встреча заключительного тура в группе A проходила в Вальядолиде.

В Вальядолиде только что завершилась отборочная встреча чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Грузии. Победу со счетом 3:1 одержали хозяева.

Счет на 4-й минуте открыл защитник испанцев Робен Ле Нормен. На 10-й минуте грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия восстановил равновесие. На 55-й минуте полузащитник сборной Испании Ферран Торрес снова вывел хозяев вперед, а на 72-й минуте испанцы увеличили свое преимущество до двух мячей благодаря автоголу Луки Лочошвили.

Турнирная таблица

Отборочную группу A выиграла сборная Испании, в активе которой 21 очко. Второй финишировала Шотландия, набравшая 19 очков. На третьей строчке расположилась Норвегия (10 очков), на четвертой – Грузия (8 очков), на пятой – Кипр (0 очков).