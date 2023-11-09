Азербайджан потерпел поражение от Бельгии в отборе на Евро-2024

Сборная Азербайджана по футболу в рамках отбора на Евро-2024 играла сегодня на выезде с командой Бельгии. Встреча завершилась уверенной победой бельгийцев.

Вечером 19 ноября в Брюсселе состоялась встреча квалификации чемпионата Европы по футболу между сборными Бельгии и Азербайджана. Победу со счетом 5:0 одержали хозяева.

Четыре мяча в составе бельгийцев забил нападающий Ромелу Лукаку. Все свои мячи он забил в течение 20 минут. Форвард отличился на 17-й, 26-й, 30-й и 37-й минутах. Еще один мяч в самой концовке встречи записал на свой счет полузащитник Леандро Троссард.

Отметим, что на 24-й минуте азербайджанцы остались в меньшинстве после удаления полузащитника Эдди Исрафилова.

Турнирная таблица

Отборочную группу F выиграла сборная Бельгии, набравшая 20 очков. Вместе с ней на чемпионат Европы пробилась Австрия, отставшая от бельгийцев всего на 1 очко. Далее располагаются Швеция (10 очков), Азербайджан (7 очков) и Эстония (1 очко).