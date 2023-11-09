Судьба наставника сборной Азербайджана решится в матче с Бельгией

Наставник сборной Азербайджана может сохранить свой пост в случае удовлетворительного результата в матче с командой Бельгии. Эта встреча состоится 19 ноября.

Матч со сборной Бельгии может стать решающим для главного тренера национальной команды Азербайджана Джанни Де Бьязи. Об этом президент АФФА заявил после победы над шведской сборной в Баку в квалификации чемпионата Европы по футболу.

По словам Ровнага Абдуллаев, вопрос о том, продолжит ли итальянский специалист работать со сборной, пока остается открытым.

"Пока вопрос того, ли останется Джанни Де Бьязи или нет, не обсуждается. Все решится в ходе заседания Исполкома АФФА. Пожелаем ему удачи в Бельгии, чтобы и там команда была успешна. Матч с Бельгией может стать для него решающим"

– глава АФФА

Он также подчеркнул, что доволен такой уверенной победой.

"Наконец-то, порадовали болельщиков. Надеюсь, эта игра станет поворотной. Хочу всех поздравить. Это результат того, что наш чемпионат стал конкурентоспособным и интересным"

– Ровнаг Абдуллаев

Президент АФФА добавил, что в матче с Бельгией хотел бы увидеть такую же игру, как и с командой Швеции.

Напомним, накануне в Баку состоялась встреча 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе F между сборными Азербайджана и Швеции. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля. Два мяча записал на свой счет полузащитник Эмин Махмудов, еще одним голом отметился Ренат Дадашов.