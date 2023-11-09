Судьба наставника сборной Азербайджана решится в матче с Бельгией

Матч со сборной Бельгии может стать решающим для главного тренера национальной команды Азербайджана Джанни Де Бьязи. Об этом президент АФФА заявил после победы над шведской сборной в Баку в квалификации чемпионата Европы по футболу.
По словам Ровнага Абдуллаев, вопрос о том, продолжит ли итальянский специалист работать со сборной, пока остается открытым.
"Пока вопрос того, ли останется Джанни Де Бьязи или нет, не обсуждается. Все решится в ходе заседания Исполкома АФФА. Пожелаем ему удачи в Бельгии, чтобы и там команда была успешна. Матч с Бельгией может стать для него решающим"
– глава АФФА
Он также подчеркнул, что доволен такой уверенной победой.
"Наконец-то, порадовали болельщиков. Надеюсь, эта игра станет поворотной. Хочу всех поздравить. Это результат того, что наш чемпионат стал конкурентоспособным и интересным"
– Ровнаг Абдуллаев
Президент АФФА добавил, что в матче с Бельгией хотел бы увидеть такую же игру, как и с командой Швеции.
Напомним, накануне в Баку состоялась встреча 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе F между сборными Азербайджана и Швеции. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля. Два мяча записал на свой счет полузащитник Эмин Махмудов, еще одним голом отметился Ренат Дадашов.