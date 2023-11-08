Сборная России сокрушила Кубу в Волгограде

Российская сборная нанесла сокрушительное поражение национальной команде Кубы. Подопечные Валерия Карпина забили в ворота соперника восемь мячей.
В Волгограде закончилась товарищеская встреча между сборными России и Кубы по футболу. Уверенную победу со счетом 8:0 одержала российская команда.
Голами в составе сборной отметились Иван Обляков (22-я минута), Александр Головин (30-я), Антон Миранчук (34-я), Александр Сильянов (55-я), Александр Соболев (66-я), Данил Пруцев (68-я), Никита Кривцов (74-я), Андрей Мостовой (78-я).
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В середине октября сборная России провела товарищескую встречу с командой Кении. Игра проходила на территории отеля в Турции и завершилась вничью 2:2.
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