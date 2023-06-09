Хавбек сборной Армении может стать игроком "Аякса"

Опубликовано: 11:58, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Краснодар"

В ближайшее время полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян может стать игроком "Аякса". Трансфер может обойтись нидерландскому клубу в 9 млн евро.

Амстердамский футбольный клуб "Аякс" заинтересован в покупке полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. Об этом пишут местные СМИ.

Нидерландский клуб уже сделал официальное предложение по трансферу хавбека сборной Армении, которому на днях исполнилось 23 года. СМИ оценивают стоимость игрока в 9 млн евро.

В постоянном контакте с агентами Сперцяна находится директор амстердамцев Свен Мислинтат.

Карьера

Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Дебютировал за основную команду в сентябре 2020 гола. С тех пор он провел за "быков" 74 матча, в которых отметился 22 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. В сезоне 2022/23 Сперцян был признан лучшим полузащитником чемпионата России. В 28 матчах на его счету 21 очко по системе гол плюс пас (10 голов, 11 передач).

Дебют в сборной Армении пришелся на встречу отборочного этапа чемпионата мира 2022 года с Румынией. Игра состоялась в марте 2021 года и завершилась победой армянской команды со счетом 3:2.