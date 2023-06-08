Грузинский футболист будет выступать за один из лучших клубов Европы

Опубликовано: 22:47, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Бавария"

Грузинский полузащитник Лука Паркадзе в новом сезоне присоединится к мюнхенской "Баварии", с которым он подписал ранее пятилетний контракт. В прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды за ФК "Гагра".

Грузинский атакующий полузащитник Лука Паркадзе в новом сезоне будет выступать за мюнхенскую "Баварию".

Хавбек подписал пятилетний контракт с немецким грандом в августе прошлого года, однако не мог выступать за свой новый клуб из-за возрастных ограничений, прописанных в европейском законодательстве.

Теперь же никаких препятствий для игры за "Баварию" у Паркадзе нет.

В минувшем сезоне полузащитник выступал за ФК "Гагра".