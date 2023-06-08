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Грузинский футболист будет выступать за один из лучших клубов Европы

Логотип футбольного клуба “Бавария“
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Бавария"
Грузинский полузащитник Лука Паркадзе в новом сезоне присоединится к мюнхенской "Баварии", с которым он подписал ранее пятилетний контракт. В прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды за ФК "Гагра".

Грузинский атакующий полузащитник Лука Паркадзе в новом сезоне будет выступать за мюнхенскую "Баварию".

Хавбек подписал пятилетний контракт с немецким грандом в августе прошлого года, однако не мог выступать за свой новый клуб из-за возрастных ограничений, прописанных в европейском законодательстве.

Теперь же никаких препятствий для игры за "Баварию" у Паркадзе нет.

В минувшем сезоне полузащитник выступал за ФК "Гагра".

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