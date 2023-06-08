Грузинский футболист будет выступать за один из лучших клубов Европы

Грузинский полузащитник Лука Паркадзе в новом сезоне присоединится к мюнхенской "Баварии", с которым он подписал ранее пятилетний контракт. В прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды за ФК "Гагра".
Грузинский атакующий полузащитник Лука Паркадзе в новом сезоне будет выступать за мюнхенскую "Баварию".
Хавбек подписал пятилетний контракт с немецким грандом в августе прошлого года, однако не мог выступать за свой новый клуб из-за возрастных ограничений, прописанных в европейском законодательстве.
Теперь же никаких препятствий для игры за "Баварию" у Паркадзе нет.
В минувшем сезоне полузащитник выступал за ФК "Гагра".