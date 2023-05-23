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Легендарный итальянский клуб обзавелся академией в Грузии

Легендарный итальянский клуб обзавелся академией в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Футбольный клуб "Ювентус" создал футбольную академию в городе Цаленджиха на западе Грузии. Тренировки будут проводить итальянские и местные специалисты.

В грузинском городе Цаленджиха распахнула свои двери для всех желающих футбольная академия итальянского "Ювентуса".

После семимесячных переговоров с руководством туринского клуба 30 марта 2023 года был подписан контракт. Инвестором выступил создатель TBC Bank и руководитель партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.

Представители "Ювентуса" каждый месяц будут приезжать в грузинский город, где будут просматривать футбольных талантов. Хазарадзе отметил, что будущие футболисты уже обзавелись экипировкой и начали тренироваться.

Стоит отметить, что занятия проводят не только итальянские специалисты, но и грузинские тренеры, которые прошли переподготовку в Италии.

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