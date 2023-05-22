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Капитан "Ахмата" намерен остаться в команде

Защитник “Ахмата“ Ризван Уциев
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Ахмат"
Защитник "Ахмата" Ризван Уциев хочет продлить контракт с грозненским клубом. Действующее соглашение истекает этим летом.

Защитник футбольного клуба "Ахмат" Ризван Уциев рассчитывает продлить соглашение с грозненцами.

"Мой контракт заканчивается. Посмотрим, что будет дальше, поговорим", - сказал капитан команды.

При этом он выразил мнение, что вопрос с продлением контракта будет без проблем решен.

Уциев также подчеркнул, что пока не намерен завершать карьеру и будет продолжать играть до тех пор, пока есть силы.

Дебют Ризвана Уциева в "Ахмате" состоялся осенью 2005 году. В этом сезоне он провел за грозненскую команду 19 матчей в чемпионате и Кубке России.

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