Капитан "Ахмата" намерен остаться в команде

Опубликовано: 14:31, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Ахмат"

Защитник "Ахмата" Ризван Уциев хочет продлить контракт с грозненским клубом. Действующее соглашение истекает этим летом.

Защитник футбольного клуба "Ахмат" Ризван Уциев рассчитывает продлить соглашение с грозненцами.

"Мой контракт заканчивается. Посмотрим, что будет дальше, поговорим", - сказал капитан команды.

При этом он выразил мнение, что вопрос с продлением контракта будет без проблем решен.

Уциев также подчеркнул, что пока не намерен завершать карьеру и будет продолжать играть до тех пор, пока есть силы.

Дебют Ризвана Уциева в "Ахмате" состоялся осенью 2005 году. В этом сезоне он провел за грозненскую команду 19 матчей в чемпионате и Кубке России.