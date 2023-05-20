"Ахмат" всухую одолел "Химки"

Опубликовано: 21:58, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Клуб "Химки" из Московской области оказался сегодня под угрозой выбывания из РФПЛ после разгромного поражения от грозненского "Ахмата" 3:0. Встреча 28-го тура чемпионата России прошла на "Ахмат-арене".

Разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев закончилась сегодня встреча на "Ахмат-арене" грозненского клуба "Ахмат" и клуба "Химки" из Московской области. Команды встречались в рамках 28-го тура РФПЛ.

В первый тайм был забит только один гол – Владислав Карапузов на 28-й минуте успешно поразил ворота "Химок". В самом начале второго тайма – на 49-й минуте – Артем Тимофеев увеличил разрыв в счете между хозяевами и гостями, а победу грозненцев закрепил Евгений Харин на 63-й минуте.

Таким образом, "Ахмат" находится на 5 месте в турнирной таблице благодаря 49 очкам. "Химки" с 18 очками занимают 15 место и могут выпасть из РФПЛ.

Через 8 дней "Ахмат" будет играть с "Ростовом".