"Ахмат" разгромил на выезде "Динамо" 

Опубликовано: 18:29, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Ахмат" одержал победу над "Динамо" в Москве и закрепился на 5-й строчке в турнирной таблице. Голами в составе грозненской команды отметились Нене Гбамбле, Мохамед Конате и Владимир Ильин.

В Москве только что завершилась встреча 27-го тура чемпионата России по футболу между столичным "Динамо" и грозненским "Ахматом".

Счет в матче на 38-й минуте открыли гости – отличился полузащитник Нене Гбамбле. На 57-й минуте нападающий грозненцев Мохамед Конате отправил второй мяч в сетку ворот "Динамо", а на 71-й минуте нападающий Владимир Ильин сделал счет крупным, установив окончательный результат – 3:0 в пользу "Ахмата".

Турнирная таблица

Победа над "Динамо" позволила "Ахмату" закрепиться на 5-й строчке в турнирной таблице. За три тура до конца чемпионата грозненцы имеют в своем активе 46 очков, опережая идущий 6-м "Краснодар" на 3 очка. "Динамо" с 42 очками располагается на 7-м месте.