Наставник "Ахмата" рассказал о влиянии Ураза-Байрам на игру команды

Опубликовано: 11:59, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Ахмат"

Главный тренер "Ахмата" рассказал о трудностях, возникших у команды во время Рамадана. По словам Сергея Ташуева, пост соблюдали 7-8 игроков грозненцев

Главный тренер футбольного клуба "Ахмат" рассказал, как мусульманский праздник Ураза-Байрам сказался на игре команды.



Сергей Ташуев подчеркнул, что пост соблюдали примерно 7-8 игроков. По словам наставника, все то время, пока шел пост, чувствовалось, что у этой группы футболистов снизились координация и выносливость. Наставник уточнил, что во время Рамадана пришел к выводу, что необходимо проводить ротацию.



"Один‑два человека в команде – преодолимо, если больше – это влияет на игру",



– сказал 64-летний специалист.



Ташуев рассказал, что без воды было особенно тяжело, поэтому он принял решение скорректировать тренировочный процесс. Он пояснил, что команда стала тренироваться так, чтобы застать заход солнца, и у игроков была возможность съесть финики и выпить воды, чтобы как-то поддержать свой организм.

Турнирная таблица



После 26 туров "Ахмат" располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе грозненцев 43 очка.