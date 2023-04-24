Главный тренер "Ахмата" рассказал о планах команды на остаток сезона

Опубликовано: 13:39, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наставник "Ахмата" намекнул, что грозненцы постараются занять в текущем чемпионате место в тройке. За 6 туров до конца команда из Чечни с 40 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.

Главный тренер футбольного клуба "Ахмата" намекнул, что в оставшейся части чемпионата России грозненцы постараются занять место в тройке.

Сергей Ташуев отметил, что команда хочет побороться за определенные места, поэтому три очка в игре с "Сочи" были очень важны.

Наставник уточнил, что ранее "Ахмат" ни разу не обыгрывал "Сочи", поэтому ситуацию необходимо было переломить.

По словам Ташуева, матч получился нервозным, но его подопечным удалось переиграть гостевую команду.

Место в таблице

После 24 туров "Ахмат" с 40 очками находится на 5-м месте в турнирной таблице. "Сочи" располагается на 9-м месте, в активе команды 31 очко.